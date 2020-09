Vorwerk Italia: Jorge Lasheras è il nuovo DG (Di domenica 20 settembre 2020) Vorwerk Italia: Jorge Lasheras nuovo Direttore Generale. Per la divisione Folletto nominato Direttore Commerciale Branko Petrovic Nuove nomine ai vertici di Vorwerk Italia. L’azienda, che con le divisioni Folletto e Bimby è leader in Italia della vendita a domicilio, ha un nuovo Direttore Generale. Si tratta di Jorge Lasheras, classe 1979, laureato in Economia e Commercio con master… L'articolo Vorwerk Italia: Jorge Lasheras è il nuovo DG Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 20 settembre 2020)Direttore Generale. Per la divisione Folletto nominato Direttore Commerciale Branko Petrovic Nuove nomine ai vertici di. L’azienda, che con le divisioni Folletto e Bimby è leader indella vendita a domicilio, ha unDirettore Generale. Si tratta di, classe 1979, laureato in Economia e Commercio con master… L'articoloè ilDG Corriere Nazionale.

LinC_Magazine : RT @ManpowerGroupIT: Come è cambiato il mondo del lavoro? In questo periodo di New Normal molte aziende hanno dovuto trasformarsi, dando vi… - ManpowerGroupIT : Come è cambiato il mondo del lavoro? In questo periodo di New Normal molte aziende hanno dovuto trasformarsi, dando… -

Ultime Notizie dalla rete : Vorwerk Italia Vorwerk Folletto, cambi al vertice italiano Mark Up Univendita festeggia 10 anni di attività nel segno della crescita

La maggiore associazione italiana della vendita a domicilio celebra il decimo anniversario. Dopo il lockdown sono ripresi gli inserimenti di nuovi venditori e si contano 30mila posizioni aperte. Il pr ...

Vendita a domicilio in forte ripresa dopo il lockdown: a giugno e luglio livelli di fatturato oltre il +30% rispetto al 2019

«Il contatto umano era ciò che più mancava ai nostri clienti e i numeri della ripresa dimostrano fiducia» osserva il presidente di Univendita Ciro Sinatra (mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2020 ...

Vorwerk, alla guida c'è Lasheras

Nuove nomine ai vertici di Vorwerk Italia. L'azienda, che con le divisioni Folletto e Bimby è attiva in Italia nella vendita a domicilio di elettrodomestici, ha un nuovo direttore generale. Si tratta ...

La maggiore associazione italiana della vendita a domicilio celebra il decimo anniversario. Dopo il lockdown sono ripresi gli inserimenti di nuovi venditori e si contano 30mila posizioni aperte. Il pr ...«Il contatto umano era ciò che più mancava ai nostri clienti e i numeri della ripresa dimostrano fiducia» osserva il presidente di Univendita Ciro Sinatra (mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2020 ...Nuove nomine ai vertici di Vorwerk Italia. L'azienda, che con le divisioni Folletto e Bimby è attiva in Italia nella vendita a domicilio di elettrodomestici, ha un nuovo direttore generale. Si tratta ...