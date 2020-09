Volley maschile, semifinale Supercoppa 2020: Civitanova rimonta Trento e vola in finale contro Perugia (Di domenica 20 settembre 2020) La Lube Civitanova rimonta la sconfitta dell’andata patita per mano dell’Itas Trento, trionfando al golden set per 4-2 (25-18 22-25 25-19 20-25 15-10 15-12) nel match valevole per la semifinale di Supercoppa maschile 2020 e conquistando l’accesso in finale contro Perugia. Il club trentino inizia il match con il piglio giusto, con un Simone Giannelli assoluto protagonista ed autore dei primo quattro punti ma, ad un certo punto, la formazione marchigiana sale in cattedra e, trascinata da Osmani Juantorena, compie il sorpasso e chiude sul 25-18. Nel secondo set è ancora Trento ad andare in vantaggio, ma con il passare dei minuti la Lube cresce, ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) La Lubela sconfitta dell’andata patita per mano dell’Itas, trionfando al golden set per 4-2 (25-18 22-25 25-19 20-25 15-10 15-12) nel match valevole per ladie conquistando l’accesso in. Il club trentino inizia il match con il piglio giusto, con un Simone Giannelli assoluto protagonista ed autore dei primo quattro punti ma, ad un certo punto, la formazione marchigiana sale in cattedra e, trascinata da Osmani Juantorena, compie il sorpasso e chiude sul 25-18. Nel secondo set è ancoraad andare in vantaggio, ma con il passare dei minuti la Lube cresce, ...

