Volley maschile, ottavi Coppa Italia 2020/2021: i risultati della prima giornata (Di domenica 20 settembre 2020) Si è conclusa la seconda giornata degli ottavi di finale della Coppa Italia Superlega 2020/2021. Domenica 20 settembre 2020 sono infatti scese in campo le squadre impegnate nei gironi degli ottavi. Nel Girone A, la Vero Volley Monza ha conquistato una sofferta vittoria al tie-break sul campo della NBV Verona (16-25, 15-25, 25-22, 28-26, 8-15). Sconfitta casalinga anche per la Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia, battuta in quattro set dall’Allianz Milano (14-25, 25-20, 15-25, 22-25). Per quanto riguarda il Girone A, la Kioene Padova ha vinto il match casalingo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-1 (25-19, 23-25, 26-24, 25-21). Sconfitta sul campo di casa invece per la Top ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Si è conclusa la secondadeglidi finaleSuperlega. Domenica 20 settembresono infatti scese in campo le squadre impegnate nei gironi degli. Nel Girone A, la VeroMonza ha conquistato una sofferta vittoria al tie-break sul campoNBV Verona (16-25, 15-25, 25-22, 28-26, 8-15). Sconfitta casalinga anche per la Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia, battuta in quattro set dall’Allianz Milano (14-25, 25-20, 15-25, 22-25). Per quanto riguarda il Girone A, la Kioene Padova ha vinto il match casalingo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-1 (25-19, 23-25, 26-24, 25-21). Sconfitta sul campo di casa invece per la Top ...

