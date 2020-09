Volano parole grosse tra Alba Parietti e Caterina Collovati - (Di domenica 20 settembre 2020) Roberta Damiata Si parla di body shaming a Live non è la D'Urso, ma le posizioni di due opinioniste, Alba Parietti e Caterina Collovati si scontrano e Volano parole grosse Cosa succede al corpo delle donne? A rispondere a questa domanda scende in campo Barbara D’Urso, che a “Live Non è la D’Urso” parla di come gli odiatori dei social si accaniscano con chi ha i brufoli, troppe o poche forme. Tante sono le vip attaccate, che nonostante queste si mostrano con i loro “difetti” proprio dimostrare che il corpo delle donne è perfetto così com'è. Si scontrano immediatamente Alba Parietti e Caterina Collovati, che sui social ha ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Roberta Damiata Si parla di body shaming a Live non è la D'Urso, ma le posizioni di due opinioniste,si scontrano eCosa succede al corpo delle donne? A rispondere a questa domanda scende in campo Barbara D’Urso, che a “Live Non è la D’Urso” parla di come gli odiatori dei social si accaniscano con chi ha i brufoli, troppe o poche forme. Tante sono le vip attaccate, che nonostante queste si mostrano con i loro “difetti” proprio dimostrare che il corpo delle donne è perfetto così com'è. Si scontrano immediatamente, che sui social ha ...

JohSogos : RT @ilgiornale: Si parla di body shaming a Live non è la D'Urso, ma le posizioni di due opinioniste, Alba Parietti e Caterina Collovati si… - ilgiornale : Si parla di body shaming a Live non è la D'Urso, ma le posizioni di due opinioniste, Alba Parietti e Caterina Collo… - infoitcultura : GF Vip, duro scontro in giardino: “Che domanda è?”, volano parole forti - zazoomblog : Teo Mammucari e Rudy Zerbi infiammanoTu si que vales: volano parole grosse - #Mammucari #Zerbi #infiammanoTu - frances47924324 : RT @larasaudade: Oi @ManuDolcenera mi eccita pensare che stai dando forma a ciò che non esiste (un' esperienza che non mi appartiene) e so… -

Ultime Notizie dalla rete : Volano parole JESI / Battibecco al seggio 38, volano parole grosse QDM Notizie INTER - Ecco il saluto social di Vidal: "Ciao Milano, ciao Inter, sono qui"

"Ciao Milano, ciao Inter, sono qui". Poche parole, al volo, appena sbarcato dall'aereo, all'arrivo a Milano. Così si è presentato, sul canale ufficiale Twitter dell'Inter, l'ex Barcellona, Arturo Vida ...

Debutto da sogno per Riccardo Pera: secondo nella corsa più bella del mondo

Una 24 ore di Le Mans uper per il pilota di Marlia, che conquista il podio nella categoria Am dopo una gara tra mille difficoltà LUCCA. «Domani gli ho lasciato il giorno libero, ma martedì Riccardo do ...

Morgan, gli auguri ad Asia Argento e Loredana Bertè: «E alla mia ex dico...»

Venti di emozioni. Venti di ricordi. Venti venti, come il giorno e l'anno che racchiudono settembre. Morgan gioca con i numeri, forse per distrarsi all'inizio del messaggio condiviso sui social. Ma po ...

"Ciao Milano, ciao Inter, sono qui". Poche parole, al volo, appena sbarcato dall'aereo, all'arrivo a Milano. Così si è presentato, sul canale ufficiale Twitter dell'Inter, l'ex Barcellona, Arturo Vida ...Una 24 ore di Le Mans uper per il pilota di Marlia, che conquista il podio nella categoria Am dopo una gara tra mille difficoltà LUCCA. «Domani gli ho lasciato il giorno libero, ma martedì Riccardo do ...Venti di emozioni. Venti di ricordi. Venti venti, come il giorno e l'anno che racchiudono settembre. Morgan gioca con i numeri, forse per distrarsi all'inizio del messaggio condiviso sui social. Ma po ...