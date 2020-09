Virus, sono 1587 i nuovi casi. E’ polemica per i Covid positivi chiusi a casa che non possono votare (Di domenica 20 settembre 2020) sono 1587 i nuovi casi di positivi al Covid nelle ultime 24 ore. In calo rispetto a ieri (erano 1638). 15 i decessi e 222 le persone ricoverate in terapia intensiva (+7 da ieri). sono 83.428 i tamponi effettuati, un dato nettamente inferiore rispetto a quello di ieri, quando se ne erano registrati 103.223. Ippolito: focolai dovuti ai rientri dalle vacanze Secondo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani e componente del Comitato tecnico scientifico, gli incrementi dei casi cui stiamo assistendo sono ancora dovuti ai rientri dalle vacanze mentre è presto per misurare gli effetti sull’epidemia della riapertura delle scuole. “La circolazione del ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020)dialnelle ultime 24 ore. In calo rispetto a ieri (erano 1638). 15 i decessi e 222 le persone ricoverate in terapia intensiva (+7 da ieri).83.428 i tamponi effettuati, un dato nettamente inferiore rispetto a quello di ieri, quando se ne erano registrati 103.223. Ippolito: focolai dovuti ai rientri dalle vacanze Secondo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani e componente del Comitato tecnico scientifico, gli incrementi deicui stiamo assistendoancora dovuti ai rientri dalle vacanze mentre è presto per misurare gli effetti sull’epidemia della riapertura delle scuole. “La circolazione del ...

Casal di Principe – Si aggrava l’emergenza coronavirus nel comune di Casal di Principe, con ulteriori 2 persone risultate positive. Il totale sale a ben 42 casi covid, attualmente positivi, in paese.

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Sono 116 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia, 66 dei quali sono stati individuati nella Missione Speranza e Carità di Palermo. È quanto riporta il bollett ...

Sono 116 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia, 66 dei quali sono stati individuati nella Missione Speranza e Carità di Palermo. È quanto riporta il bollettino del ministero della Sal ...

