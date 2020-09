Viminale “Superate criticità, seggi regolari in tutta Italia” (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono state delle criticità ma sono state superate grazie al lavoro encomiabile dei Comuni, cui spetta l’organizzazione dei seggi. A noi è stata segnalata la regolare istituzione dei seggi elettorali in tutta Italia”. Lo ha detto ai microfoni di Rainews 24 il prefetto Caterina Amato, a capo del Servizio Elettorale del ministero dell’Interno, in merito alle numerose segnalazioni delle scorse ore di scrutatori, presidenti o segretari di seggio che avevano dato forfait per l’emergenza coronavirus.(ITALPRESS). Viminale “Superate criticità, seggi regolari in tutta Italia” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono state delle criticità ma sono state superate grazie al lavoro encomiabile dei Comuni, cui spetta l’organizzazione dei. A noi è stata segnalata la regolare istituzione deielettorali inItalia”. Lo ha detto ai microfoni di Rainews 24 il prefetto Caterina Amato, a capo del Servizio Elettorale del ministero dell’Interno, in merito alle numerose segnalazioni delle scorse ore di scrutatori, presidenti o segretari dio che avevano dato forfait per l’emergenza coronavirus.(ITALPRESS).“Superate criticità,inItalia” su Il Corriere della Città.

