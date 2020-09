Vidal sorridente a Milano e l’Inter lo annuncia così sui social – FOTO (Di domenica 20 settembre 2020) Arturo Vidal è atterrato a Milano e l’Inter ha deciso di annunciarlo così sui propri canali social – FOTO Dopo una lunga telenovela Arturo Vidal si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il cileno è atterrato all’aeroporto di Linate, accolto da un gruppo di tifosi nerazzurri e da alcuni giornalisti. In controtendenza rispetto al passato, l’Inter ha deciso di annunciarlo sui propri canali social prima delle visite mediche di rito e della firma del contratto. Questa l’immagine scelta dal club meneghino. 📸 FOTO @kingarturo23 è atterrato a Milano pic.twitter.com/h8uH1PqXCS — Inter (@Inter) September 20, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Arturoè atterrato ae l’Inter ha deciso dirlo così sui propri canaliDopo una lunga telenovela Arturosi appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il cileno è atterrato all’aeroporto di Linate, accolto da un gruppo di tifosi nerazzurri e da alcuni giornalisti. In controtendenza rispetto al passato, l’Inter ha deciso dirlo sui propri canaliprima delle visite mediche di rito e della firma del contratto. Questa l’immagine scelta dal club meneghino. 📸@kingarturo23 è atterrato apic.twitter.com/h8uH1PqXCS — Inter (@Inter) September 20, 2020 Leggi su ...

