Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 18:20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA GENERA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI VIAGGIA INCOLONNATI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VARSOCODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA LOCALITà FINOCCHIO E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE AD AUSONIA, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO DALLA DIRAMAZIONE S.P. MADONNA DEL PIANO (PONTENO) AL BIVIO DIRAMAZIONE CAMPO LE ...