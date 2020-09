Vettel prova la nuova SF90, al suo fianco Lecrerc (bendato) è terrorizzato: “Adesso vomito”. Il video è esilarante (Di domenica 20 settembre 2020) Sebastian Vettel al volante della nuova Ferrari SF90 guida a tutta velocità sulla pista del Mugello. Al suo fianco Charles Lecrerc. bendato e terrorizzato. Il pilota monegasco tenta di riconoscere le curve della pista, il tutto mentre viene ripreso e Vettel se la ride soddisfatto. Il video è stato pubblicato sull’account Instagram della F1 L'articolo Vettel prova la nuova SF90, al suo fianco Lecrerc (bendato) è terrorizzato: “Adesso vomito”. Il video è esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Sebastianal volante dellaFerrariguida a tutta velocità sulla pista del Mugello. Al suoCharles. Il pilota monegasco tenta di riconoscere le curve della pista, il tutto mentre viene ripreso ese la ride soddisfatto. Ilè stato pubblicato sull’account Instagram della F1 L'articolola, al suo) è: “Adesso vomito”. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

ClairetteMC : RT @Collin2997: Vettel, Leclerc, Ferraristi: lasciate ogni speranza voi che entrate. Ormai sono del parere che la dirigenza si concentri di… - Collin2997 : Vettel, Leclerc, Ferraristi: lasciate ogni speranza voi che entrate. Ormai sono del parere che la dirigenza si conc… - RENEGADESIMRAC1 : @Saetta_McQueen la pista è bella, ma forse non preparata bene per questi mostri...ma non le darei delle colpe. Vett… - Roberto18148864 : @Ale__Kuz Secondo me leclerc si merita si una macchina più competitiva. Perché non molla mai ci prova fino in fondo… - LucaZucchetti98 : RT @alex85ferrari: Che la Ferrari SF1000 sia scarsa non c’è alcun dubbio. Ma mentre Leclerc la porta in Q3 al Mugello, con Vettel non si va… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel prova Vettel prova la nuova SF90, al suo fianco Lecrerc (bendato) è terrorizzato: “Adesso vomito” Il Fatto Quotidiano Show dei piloti Ferrari al Mugello: ecco la sfida pazza tra Vettel e Leclerc

Brividi e risate per Vettel e Leclerc sul circuito del Mugello. I due piloti Ferrari sono stati protagonisti di una sfida decisamente particolare. Che sia per copione o per divertimento reale Sebastia ...

Massa punge Vettel: “La Ferrari ha fatto bene a licenziarlo”

L’ex ferrarista Massa non risparmia battute al fiele nei confronti di Vettel e appoggia il Cavallino per averlo mandato via. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Questo per Felipe Massa è il se ...

Anche Vettel e Leclerc rivogliono il Mugello

I due piloti della Ferrari si uniscono al coro di chi vorrebbe nuovamente un Gran Premio al Mugello in calendario Nonostante siano passati già quattro giorni dal Gran Premio di Formula 1 disputatosi a ...

Brividi e risate per Vettel e Leclerc sul circuito del Mugello. I due piloti Ferrari sono stati protagonisti di una sfida decisamente particolare. Che sia per copione o per divertimento reale Sebastia ...L’ex ferrarista Massa non risparmia battute al fiele nei confronti di Vettel e appoggia il Cavallino per averlo mandato via. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Questo per Felipe Massa è il se ...I due piloti della Ferrari si uniscono al coro di chi vorrebbe nuovamente un Gran Premio al Mugello in calendario Nonostante siano passati già quattro giorni dal Gran Premio di Formula 1 disputatosi a ...