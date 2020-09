Verona-Roma 0-0: le dichiarazioni post partita (Di domenica 20 settembre 2020) Verona-Roma 0-0: questo il risultato del match giocatosi ieri sera, sabato 19 settembre 2020, al Bentegodi. La Roma di Fonseca ha affrontato la rivelazione della scorsa stagione, il Verona di Juric, nella prima giornata di campionato 2020/2021. Una partita avvincente, ricca di occasioni, ma senza gol. Tre le traverse colpite nel corso del match. Verona-Roma 0-0: le dichiarazioni di Fonseca Fonseca commenta così il pareggio contro i gialloblu: Abbiamo giocato un buon primo tempo, sbagliando occasioni importanti. Poi abbiamo subito il gioco lungo dell’Hellas facendo fatica sulle seconde palle. Ma un nostro gol in avvio avrebbe potuto cambiare la garaPoi sulla decisione di lasciare in panchina Dzeko spiega: “Ho fatto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020)0-0: questo il risultato del match giocatosi ieri sera, sabato 19 settembre 2020, al Bentegodi. Ladi Fonseca ha affrontato la rivelazione della scorsa stagione, ildi Juric, nella prima giornata di campionato 2020/2021. Unaavvincente, ricca di occasioni, ma senza gol. Tre le traverse colpite nel corso del match.0-0: ledi Fonseca Fonseca commenta così il pareggio contro i gialloblu: Abbiamo giocato un buon primo tempo, sbagliando occasioni importanti. Poi abbiamo subito il gioco lungo dell’Hellas facendo fatica sulle seconde palle. Ma un nostro gol in avvio avrebbe potuto cambiare la garaPoi sulla decisione di lasciare in panchina Dzeko spiega: “Ho fatto ...

