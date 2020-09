Verissimo | Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino | «Ci siamo parlati ed eravamo esterrefatti»

LaMammaN1 : - Novella_2000 : Alessia Marcuzzi a Verissimo risponde ai gossip su De Martino (VIDEO) - Notiziedi_it : Alessia Marcuzzi a Verissimo: dal gossip con Stefano De Martino al ricordo di Nadia Toffa | Video Mediaset - infoitcultura : Alessia Marcuzzi ospite a ‘Verissimo’ parla apertamente della presunta relazione con Stefano De Martino: le sue dic… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi e il flirt con Stefano De Martino: la conduttrice rompe il silenzio a Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Alessia

Tra gli ospiti della puntata di ieri, 19 settembre 2020, di Verissimo c’è stata anche Alessia Marcuzzi. La presentatrice di Temptation Island si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata ...Ieri Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo e non è mancata certo l’occasione per parlare della crisi con il marito Paolo Calabresi e della presunta storia cla ...Verissimo regala sempre tanti spunti. Nella puntata andata in onda ieri tra gli ospiti abbiamo visto Alessia Marcuzzi. La conduttrice, ora impegnata con Temptation Island, per tutta l’estate ha fatto ...