Vanzina e le critiche al suo film sul lockdown | «Non è un film su infermiere scosciate inseguite da erotomani asintomatici»

alcinx : RT @Corriere: Vanzina: «Le critiche al film ‘Lockdown all’italiana’? I soliti codardi con profili falsi» - Corriere : Vanzina: «Le critiche al film ‘Lockdown all’italiana’? I soliti codardi con profili falsi» - angiuoniluigi : RT @Corriere: L'intervista: «Ho un’età in cui posso sorridere delle critiche. Il tema vero è il diritto alla commedia, che è sacrosanto. Qu… - Corriere : Vanzina: «Le critiche al film ‘Lockdown all’italiana’? I soliti codardi con profili fal... - Corriere : L'intervista: «Ho un’età in cui posso sorridere delle critiche. Il tema vero è il diritto alla commedia, che è sacr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanzina critiche

Piper Spettacolo Italiano

Enrico Vanzina, si aspettava tante polemiche per il suo «Lockdown all’italiana»? «Ho un’età in cui posso sorridere delle critiche, noto, però, che chi spara sentenze parla di un film che va nelle sale ...Enrico Vanzina in un’intervista sul Corriere della Sera, difende il suo film “Lockdown all’italiana”. Secondo il regista “grandi firme” come Gramellini o Mattia Feltri hanno spiegato di cosa si tratta ..."Lockdown all'italiana" sembra il titolo perfetto per un film di Enrico Vanzina, e in effetti lo è. Dopo l'annuncio di una pellicola firmata Medusa Film in arrivo nelle sale il 15 ottobre, i social si ...