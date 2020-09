Usa, Pompeo contro il Vaticano: 'Non rinnovi l'accordo con la Cina, perderebbe la sua autorità morale' (Di domenica 20 settembre 2020) 'Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese , sperando di aiutare i cattolici cinesi. Eppure gli abusi sui fedeli da parte della Cina sono solo peggiorati'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) 'Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto uncon il Partito comunista cinese , sperando di aiutare i cattolici cinesi. Eppure gli abusi sui fedeli da parte dellasono solo peggiorati'. Lo ...

Angelika040571 : RT @tempoweb: 'No all'accordo con la Cina' Bomba Usa #Pompeo attacca #PapaFrancesco e #Vaticano 'A rischio autorità morale' - ALisimberti : RT @tempoweb: 'No all'accordo con la Cina' Bomba Usa #Pompeo attacca #PapaFrancesco e #Vaticano 'A rischio autorità morale' - tempoweb : 'No all'accordo con la Cina' Bomba Usa #Pompeo attacca #PapaFrancesco e #Vaticano 'A rischio autorità morale'… - robychisar : TRUMP SCENDE IN CAMPO CONTRO IL VATICANO - IL SEGRETARIO DI STATO USA MIKE POMPEO TWITTA - Epesses59Tigre : RT @RaiNews: #Cina #Vaticano duro appello del segretario di Stato Usa Mike #Pompeo a Papa Francesco -