Urne aperte per l'Election Day, fari puntati su Referendum e Regionali (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani per il turno elettorale che comprende Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, suppletive del Senato in Sardegna e Veneto, sette Regionali e 957 Comunali.Sono chiamati alle Urne per il Referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all'estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308.Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.Le elezioni Regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interessano 18.471.692 ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani per il turno elettorale che comprendecostituzionale sul taglio dei parlamentari, suppletive del Senato in Sardegna e Veneto, settee 957 Comunali.Sono chiamati alleper ilcostituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all'estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308.Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.Le elezioni(in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interessano 18.471.692 ...

IlFriuli : Referendum e Comunali, urne aperte anche in Fvg. Si vota domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. O… - Notiziedi_it : Urne aperte per l’Election Day, fari puntati su Referendum e Regionali - GianTressoldi : RT @TELADOIOLANIUS: Sono stato tra i primi a presentarmi per votare. Scrutatori arrivati dopo gli elettori, urne aperte in ritardo, nessuna… - TELADOIOLANIUS : Sono stato tra i primi a presentarmi per votare. Scrutatori arrivati dopo gli elettori, urne aperte in ritardo, nes… - MilanoSpia : Amministrative e referendum: oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Documenti e uffici, la guida… -