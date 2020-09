Urne aperte per il voto: referendum ma anche l'accesa sfida a Valenza (Di domenica 20 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?' ... Leggi su radiogold (Di domenica 20 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?' ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Election day con la mascherina, urne aperte dalle 7. Al voto per il referendum e per 7 consigli regionali. Ma la sfida pese… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Election day con la mascherina, urne aperte dalle 7. Al voto per il referendum e per 7 consigli regionali. Ma la sfida pese… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Election day con la mascherina, urne aperte dalle 7. Al voto per il referendum e per 7 consigli regionali. Ma la sfida pese… - Jackdan69256792 : RT @tempoweb: ??#Zingaretti parla di tutto tranne che dei suoi guai?? Oggi urne aperte #regionali2020 rischiatutto?? Botteghe storiche in gino… - giornalemolise : Urne aperte oggi e domani: si vota per #Referendum e comunali - -