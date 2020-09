Uomini e Donne, tronista lascia la trasmissione: la scelta dopo tre puntate (Di domenica 20 settembre 2020) Una delle “scelte” più veloci della storia della trasmissione, quella operata da Jessica Antonini a Uomini e Donne, che dopo appena tre episodi nella nuova stagione ha annunciato di aver concluso il suo percorso nel programma. La giovane di Rieti, tatuatrice di ventinove anni, ha così lasciato di stucco Maria De Filippi e compagni; il suo ruolo in questi primi episodi l’aveva già spinta ad esternazioni forti, ma in pochi si sarebbero aspettati un simile colpo di scena. A quanto pare, la tronista avrebbe fatto il suo ingresso in studio per le registrazioni del quarto episodio con l’annuncio già in testa; addirittura, la novità avrebbe preso talmente in controtempo la regia, che non sarebbe stato possibile neanche organizzare la ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 20 settembre 2020) Una delle “scelte” più veloci della storia della, quella operata da Jessica Antonini a, cheappena tre episodi nella nuova stagione ha annunciato di aver concluso il suo percorso nel programma. La giovane di Rieti, tatuatrice di ventinove anni, ha cosìto di stucco Maria De Filippi e compagni; il suo ruolo in questi primi episodi l’aveva già spinta ad esternazioni forti, ma in pochi si sarebbero aspettati un simile colpo di scena. A quanto pare, laavrebbe fatto il suo ingresso in studio per le registrazioni del quarto episodio con l’annuncio già in testa; addirittura, la novità avrebbe preso talmente in controtempo la regia, che non sarebbe stato possibile neanche organizzare la ...

