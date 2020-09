Uomini e donne anticipazioni, abbandono lampo per una coppia: Maria andiamo via! (Di domenica 20 settembre 2020) Nella puntata di Uomini e donne registrata il 18 settembre si è formata la prima coppia della stagione: Stefania e Alessandro Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 18 settembre rivelano numerose novità. La tronista Jessica e Davide stanno continuando la conoscenza e tra i due tutto procede a gonfie vele. Negli studi Elios, inoltre, si è formata la prima coppia della nuova stagione. La dama Stefania e il cavaliere Alessandro hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo. Si è formata la prima coppia del trono over Dando uno sguardo alle anticipazioni di Uomini e donne, ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 settembre 2020) Nella puntata diregistrata il 18 settembre si è formata la primadella stagione: Stefania e Alessandro Ledirelative alla registrazione del 18 settembre rivelano numerose novità. La tronista Jessica e Davide stanno continuando la conoscenza e tra i due tutto procede a gonfie vele. Negli studi Elios, inoltre, si è formata la primadella nuova stagione. La dama Stefania e il cavaliere Alessandro hanno lasciato insieme il programma diDe Filippi. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo. Si è formata la primadel trono over Dando uno sguardo alledi, ...

