Un’altra violenza del branco, in 6 picchiano coppia gay: c’erano anche due ragazze (Di domenica 20 settembre 2020) Ennesimo episodio di violenza da parte di un branco composto anche da ragazze. Nel mirino una coppia gay che si scambiava effusioni. La vicenda del povero Willy non è servita a redimere le menti violente dei ragazzi. C’è una strana aria in questi giorni in Italia: le aggressioni sono sempre più frequenti, i genitori non riscono a tenere per le briglie i propri figli, e ora ci si mettono pure le ragazze a finire in mezzo alle violenze gratuite ai danni dei più deboli. Una coppia di ragazzi gay se l’è vista brutta a Padova e ha deciso di denunciare l’accaduto. Lo scrive il quotidiano locale Il Mattino. Marlon Landolfo di 21 anni e Mattias Zouta di 26, sono stati aggrediti e picchiati ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020) Ennesimo episodio dida parte di uncompostoda. Nel mirino unagay che si scambiava effusioni. La vicenda del povero Willy non è servita a redimere le menti violente dei ragazzi. C’è una strana aria in questi giorni in Italia: le aggressioni sono sempre più frequenti, i genitori non riscono a tenere per le briglie i propri figli, e ora ci si mettono pure lea finire in mezzo alle violenze gratuite ai danni dei più deboli. Unadi ragazzi gay se l’è vista brutta a Padova e ha deciso di denunciare l’accaduto. Lo scrive il quotidiano locale Il Mattino. Marlon Landolfo di 21 anni e Mattias Zouta di 26, sono stati aggrediti e picchiati ...

SupportRossi46 : E poi non siamo nel medioevo santo cielo, non si risponde alla violenza con altra violenza, non si risolve un cazzo… - JamCiak : @carmen_pennisi Ok, in quanti casi queste situazioni finiscono in repressioni violente da una parte? E dall'altra?… - Gio67897430 : @conmentis @assurdistan Io sono contro la caccia ma quello che hai scritto non è per niente bello. Abolire una viol… - fradelcor : RT @cipcipaq: Dobbiamo recuperare un “noi” dobbiamo recuperare le relazioni - reagire a un individualismo impressionante, allo “sfascismo”… - stilldontknow__ : @HCLYSHADY dal mio punto di vista non si risolve la violenza con altra violenza. inoltre, se un uomo ha stuprato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra violenza Filippo massacrato dai bulli: «Per i ragazzi picchiare è una moda» Corriere della Sera