"Una sfida durissima". Alberto Matano, la rivelazione del collega. Cosa sta succedendo nella vita del conduttore (Di domenica 20 settembre 2020) Riaperte le porte del programma andato in onda sempre su Rai1 dopo le vacanze estive, Alberto Matano non ha potuto non spendere alcune e incisive parole in merito all'emergenza sanitaria che sta tornando a preoccupare il Bel Paese. Il messaggio è rivolto anche a chi ricomincerà la nuova avventura de La vita in diretta, con il desiderio di ricominciare ma anche con non pochi timori. I ringraziamenti di Matano hanno raggiunto tutti i collaboratori che lavoreranno affinchè la stagione del programma inizi e prosegua sotto i migliori auspici, ma la preoccupazione cresce di pari passo con la voglia di dare sempre il meglio: "Stiamo per ripartire, però abbiamo anche paura, paura che il contagio si possa riaffacciare e la nostra vita possa ritornare a quello che abbiamo ...

