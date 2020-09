Una cronoscalata decide il Tour de France | la Grand Boucle va allo sloveno Pogačar

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set – Alla fine succede l’inimmaginabile: il giovane fenomeno Tadej Pogačar domina lade La Planche des Belles Filles (terzo successo di tappa per lui) e si prende ilde. Schiantato un Primož Roglič, dominatore sin qui, in crisi, al termine di un appassionante duello tutto. Pogačar dunque, in attesa della passerella odierna di Parigi, vince il suo primoe Giro. Professionista solo da un anno Passato nei professionisti solo l’anno scorso, disputando una Vuelta a España (vinta dstesso Roglič) chiusa sul podio con tre successi di tappa, il 21enne del Team UAE Emirates aveva sempre tenuto il passo dell’esperto corridore del Team Jumbo-Visma durante le tre settimane della corsa, ...