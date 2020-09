Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 21 al 25 settembre 2020: le preoccupazioni di Renato (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle puntate dal 21 al 25 settembre 2020 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Renato seriamente preoccupato non solo per suo figlio Niko dopo quello che è successo il giorno delle sue nozze ma anche per il recente comportamento di Giulia. L’uomo si impegna a mettere a Posto le cose, ci riuscirà? Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 21 al 23 settembre 2020: Il passo doloroso di Serena Lunedì 21 settembre 2020 – Giulia si sente smarrita: dopo la telefonata di Marcello Giulia si sente profondamente scossa e in un certo senso si sente ingannata nuovamente. In questa situazione non sa ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 20 settembre 2020) Nelledal 21 al 25della soap opera napoletana Unalvedremoseriamente preoccupato non solo per suo figlio Niko dopo quello che è successo il giorno delle sue nozze ma anche per il recente comportamento di Giulia. L’uomo si impegna a mettere ale cose, ci riuscirà? Unaldal 21 al 23: Il passo doloroso di Serena Lunedì 21– Giulia si sente smarrita: dopo la telefonata di Marcello Giulia si sente profondamente scossa e in un certo senso si sente ingannata nuovamente. In questa situazione non sa ...

