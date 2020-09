UK, fino a 10mila sterline di multa per chi violerà l’auto-isolamento (Di domenica 20 settembre 2020) La curva dell’epidemia di COVID-19 sta risalendo in modo preoccupante anche in Inghilterra – 4.422 nuovi casi e 27 morti nelle ultime 24 ore – e il governo di Boris Johnson, incapace fin dall’inizio di gestire la situazione tra negazionismo e mancanza di polso, ha deciso di introdurre pesanti sanzioni per chi si rifiuterà di restare in auto-isolamento dopo un potenziale contatto con una persona positiva. A partire dal 28 settembre prossimo chi risulterà positivo al COVID-19 o risulterà essere uno stretto contatto di una persona positiva potrà essere multato fino a 10mila sterline in caso di violazione dell’auto-isolamento. Le multe partiranno da 1.000 sterline e potranno arrivare fino a ... Leggi su blogo (Di domenica 20 settembre 2020) La curva dell’epidemia di COVID-19 sta risalendo in modo preoccupante anche in Inghilterra – 4.422 nuovi casi e 27 morti nelle ultime 24 ore – e il governo di Boris Johnson, incapace fin dall’inizio di gestire la situazione tra negazionismo e mancanza di polso, ha deciso di introdurre pesanti sanzioni per chi si rifiuterà di restare in auto-dopo un potenziale contatto con una persona positiva. A partire dal 28 settembre prossimo chi risulterà positivo al COVID-19 o risulterà essere uno stretto contatto di una persona positiva potrà esseretoin caso di violazione dell’auto-. Le multe partiranno da 1.000e potranno arrivarea ...

QuotidianPost : Londra verso nuovo lockdown, multe fino a 10mila sterline per chi non rispetta le regole - zazoomblog : UK fino a 10mila sterline di multa per chi violerà lauto-isolamento - #10mila #sterline #multa… - zazoomblog : UK fino a 10mila sterline di multa per chi violerà lauto-isolamento - #10mila #sterline #multa - PoliticaNewsNow : Coronavirus, in Gran Bretagna multe fino a 10mila sterline per chi viola le regole - Kmetro0_eu : Regno Unito: multa fino a 10mila sterline a chi non rispetta l’isolamento -