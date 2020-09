UFFICIALE - Roma, comunicato su Milik: "Smentiamo qualsiasi illazione sulle condizioni fisiche del calciatore" (Di domenica 20 settembre 2020) La Roma, attraverso il proprio sito, ha diramato un comunicato UFFICIALE sulla questione Arek Milik. Ecco il testo. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 20 settembre 2020) La, attraverso il proprio sito, ha diramato unsulla questione Arek. Ecco il testo.

DiMarzio : #Under è un nuovo giocatore del #Leicester. L'annuncio - OfficialASRoma : ??? 40 anni fa, un esordio “Divino”… ???? Como-Roma: la prima partita ufficiale in giallorosso di Paulo Roberto Falca… - OfficialASRoma : ?? Siamo lieti di annunciare che @chippercashapp sarà la piattaforma ufficiale del club per il money transfer in Afr… - DavidBasco86 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Comunicato ufficiale della Roma: 'Stima e rispetto per Milik' ?? - cmdotcom : Caso #Milik, UFFICIALE: il comunicato della #Roma su trattativa e condizioni del giocatore -