Tv | Brignano | “Rivoluziono il varietà con uno show da un’ora”

(Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – “Cercheremo di stare nei ranghi di un’ora, questo è un taglio rivoluzionario per la tv degli ultimi decenni. Il varietà di questi anni supera la mezzanotte, scavallando la prima, la seconda, la terza serata e a volte arriva quasi al tg della notte: questo per il varietà è deleterio. Questo show ha l’impostazione dei programmi degli anni passati ma il linguaggio che useremo sarà coerente con i tempi ma non trash. Si può far ridere anche in questo momento, ma bisogna saper usare bene le parole”. Così Enrico Brignano apre il suo racconto su quello che sarà ‘Un’ora ora sola vi vorrei’, in onda da martedì 22 settembre su Rai2, presentato durante un incontro con i giornalisti che si è tenuto nel Teatro 8 degli Studi televisivi ‘De Paolis’ a Roma.