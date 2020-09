Tu si que vales: Sabrina Ferilli regina del Sabato sera, non passa inosservata la sua presenza e il web si scatena. (Di domenica 20 settembre 2020) Sabato 19 settembre è andata in onda la seconda puntata del popolare show, “Tu si que vales” in onda su canale 5. Dopo un debutto davvero esplosivo si è manifestata grande attesa per la seconda puntata che ha confermato che il programma continua ad avere le carte in regola per dimostrare il suo solito successo. Tu si que vales prevede l’esibizione e la votazione di alcuni concorrenti, che praticheranno le loro performance davanti ad una giuria e al pubblico, cercando di ottenere i loro consensi per riuscire ad avvicinarsi alla vittoria finale della trasmissione. La giuria è composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scorri e Rudy Zerbi, non manca ovviamente la solita giuria popolare, la cui rappresentante è, per il secondo anno consecutivo, la grande Sabrina ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 settembre 2020)19 settembre è andata in onda la seconda puntata del popolare show, “Tu si que” in onda su canale 5. Dopo un debutto davvero esplosivo si è manifestata grande attesa per la seconda puntata che ha confermato che il programma continua ad avere le carte in regola per dimostrare il suo solito successo. Tu si queprevede l’esibizione e la votazione di alcuni concorrenti, che praticheranno le loro performance davanti ad una giuria e al pubblico, cercando di ottenere i loro consensi per riuscire ad avvicinarsi alla vittoria finale della trasmissione. La giuria è composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scorri e Rudy Zerbi, non manca ovviamente la solita giuria popolare, la cui rappresentante è, per il secondo anno consecutivo, la grande...

unaparolina : Non è passata inosservata la sua bellezza #tusiquevales - arcobalenietnei : Sconfitta per Ballando con le stelle alla prima puntata. Vince Tu si que vales. #AscoltiTv - ferillibr : RT @Lanasmiciogatto: se vi chiedono di cosa parla tu si que vales, mostrategli questa gif: - bellicapelli15 : Tu sì que vales, lite accesa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari: 'Parla di maghi e non di musica!', 'Questo lo dici a t… - GiuseppeBrandon : CELENTANO, DELLA GHERARDESCA, SCHISANO: RAIUNO PIU' GAIA DI COSI' NON POTREBBE ESSERE, IL PROBLEMA REALE E' CHE NON… -