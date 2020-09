Trump pensa all'antiabortista Amy Coney Barrett per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema (Di domenica 20 settembre 2020) È passato solo un giorno dalla morte di Ruth Bader Ginsburg, ma Trump ha già deciso che non si può aspettare neanche un minuto e ha annunciato che nominerà entro settimana prossima una nuova giudice ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) È passato solo un giorno dmorte di, maha già deciso che non si può aspettare neanche un minuto e ha annunciato che nominerà entro settimana prossima una nuova giudice ...

globalistIT : Trump pensa all'antiabortista Amy Coney Barrett per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema - marsstinaa : @laraxtommo MAI appena conosco un ragazzo, prima di iniziare a conoscerci, gli chiedo cosa ne pensa di razzismo/omo… - LeracDeLaMole : @fdragoni I seggi dovrebbero essere dotati di computer anziché di registri cartacei, ma come pensa Trump online si… - fetfruners : RT @violastefanello: Le domande (retoriche) sono almeno due: - Quali elezioni ha perso Obama? Avrebbe dovuto provare a candidarsi per un te… - Ettore79597694 : @EugeneAndHisAxe Bene..????e adesso ci pensa Trump a sostituirla -

Ultime Notizie dalla rete : Trump pensa Le carte (a sorpresa) di Trump per la sua rielezione Panorama Su TikTok c'è l'intesa Oracle-Walmart, Trump esulta

AGI - L'intesa su TikTok è arrivata. Oracle diventerà partner per i dati e Walmart sarà partner commerciale. Viene così scongiurato il blocco della popolarissima applicazione cinese di video ritenuta ...

Trump pensa all'antiabortista Amy Coney Barrett per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema

È passato solo un giorno dalla morte di Ruth Bader Ginsburg, ma Trump ha già deciso che non si può aspettare neanche un minuto e ha annunciato che nominerà entro settimana prossima una nuova giudice p ...

Trump sospende per ora il divieto di download di TikTok e la Cina prepara la contromossa

Rischio ritorsioni per Apple e altre grandi aziende statunitensi che lavorano in Cina. È quanto si evince dalla risposta di Pechino che, attraverso il ministero del Commercio, ha indicato su una lista ...

AGI - L'intesa su TikTok è arrivata. Oracle diventerà partner per i dati e Walmart sarà partner commerciale. Viene così scongiurato il blocco della popolarissima applicazione cinese di video ritenuta ...È passato solo un giorno dalla morte di Ruth Bader Ginsburg, ma Trump ha già deciso che non si può aspettare neanche un minuto e ha annunciato che nominerà entro settimana prossima una nuova giudice p ...Rischio ritorsioni per Apple e altre grandi aziende statunitensi che lavorano in Cina. È quanto si evince dalla risposta di Pechino che, attraverso il ministero del Commercio, ha indicato su una lista ...