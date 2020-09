Trapani, è bufera: lo stop agli allenamenti di Pellino e l’ultimatum della cordata trapanese. Ore decisive per il futuro del club granata (Di domenica 20 settembre 2020) È caos in casa Trapani.Problemi societari e organizzativi stanno caratterizzando l'inizio di stagione del club siciliano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia del passaggio della società in mano all'imprenditore Gianluca Pellino, ma i problemi continuano a permanere. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il Trapani, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti club granata, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati all'allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’. Allo stato attuale, la compagine ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) È caos in casa.Problemi societari e organizzativi stanno caratterizzando l'inizio di stagione delsiciliano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia del passaggiosocietà in mano all'imprenditore Gianluca, ma i problemi continuano a permanere. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il, avversarioTernana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati all'allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’. Allo stato attuale, la compagine ...

