Tragico incidente | padre di famiglia si schianta contro un’auto e muore

(Di domenica 20 settembre 2020) Arriva dal bresciano la terribile notizia. Un terrificanteha stroncato la vita di un giovanedi. Per unaqueste sono ore di profondo e devastante lutto. A volare via troppo presto è stato Oliviero Bertelli, la cui vita è stata stroncata da un terribile e grave. Scopriamo insieme che cosa … L'articolodisiun’auto eè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Tragico incidente a Monterusciello: morto uomo di 49 anni - #Tragico #incidente #Monterusciello: - mecca_salvatore : RT @cronachelucane: BELLA SCONVOLTA DA UN TRAGICO INCIDENTE - Un giovane di 26 anni perde la vita, coinvolti altri 3 amici; Il cordoglio ne… - cronachelucane : BELLA SCONVOLTA DA UN TRAGICO INCIDENTE - Un giovane di 26 anni perde la vita, coinvolti altri 3 amici; Il cordogli… - cronachemezzog : BELLA SCONVOLTA DA UN TRAGICO INCIDENTE - Mariva2000 : @adrianobusolin Mai guardato. Sono rimasta al primo GF con il povero Taricone, che poi aveva iniziato la carriera d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

Arriva dal bresciano la terribile notizia. Un terrificante incidente ha stroncato la vita di un giovane padre di famiglia. Per una famiglia queste sono ore di profondo e devastante lutto. A volare via ...GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Muore folgorata mentre si asciuga i capelli con il phon. Un tragico incidente domestico che è costato la vita ad una donna di 38 anni, per la quale purtroppo non c’è stato ...Il pescivendolo, travolto da un fiorino mentre stava percorrendo via Saba, si è spento poco dopo l’arrivo all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile ...