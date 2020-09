Tragedia famigliare ad avezzano | Medico accoltella la moglie e si butta dal bancone del 5° piano

(Di domenica 20 settembre 2020) L'Aquila -laal culmine di una lite e poi si getta dal quintodella sua abitazione ad(L'Aquila): ildi famiglia specializzato in cardiologia Vittorio Emi, 70 anni, è morto dopo il ricovero in ospedale mentre la, Paola Lombardo (63), commerciante proprietaria di una profumeria in centro, è stata operata ed ora è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio marsicano. La donna è candidata alle elezioni comunali didi oggi e domani. Laha sconvolto l'intera comunità, dove ile suasono molto conosciuti. Niente lasciava presagire l'accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il ...

ElioLannutti : @Tg3web Una tragedia famigliare indicibile, che mi addolora e mi dispiace -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia famigliare

abruzzo24ore.tv

Don Roberto è tornato in Valtellina, nella sua Regoledo, dove oggi alle 17 gli sarà dato l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale. I funerali saranno presieduti dal vescovo Oscar Cantoni e concelebr ...Infortunio all’oratorio: un volontario 67enne dell’Us Saturno perde molto sangue «Se mi fossi ferito un po’ più giù, si lacerava l’arteria femorale. Ma ora sto bene» GUASTALLA Paura, giovedì sera, per ...Ho conosciuto Martine in modo inaspettato. Era in viaggio in Italia con un'amica parigina. Erano a Bari, hanno litigato, così l'amica è rientrata in Francia. Martine è rimasta sola a Bari, dove però e ...