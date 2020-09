Tour de France, mascherine contro il razzismo per il gran finale (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA - I ciclisti del Tour de France uniti contro il razzismo. È questa l'ultima iniziativa degli atleti che, in occasione dell'ultima tappa della gara hanno deciso di far fronte comune contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA - I ciclisti deldeunitiil. È questa l'ultima iniziativa degli atleti che, in occasione dell'ultima tappa della gara hanno deciso di far fronte comunela ...

Eurosport_IT : Buonanotte con...Tadej Pogacar ?????? Ecco come il 21enne sloveno ha vinto il Tour de France strappando la maglia gia… - Eurosport_IT : TADEJ #POGACAR: UN FENOMENO!!!!!!! ?????? VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS!!! Segui il li… - LiaCapizzi : La storia nella Storia. Ore 18.11: Il 'ragazzino' Pogacar vince il Tour de France su bici Colnago. Ore 19 a Cambiag… - RuoteAmatoriali : Tadej Pogacar in maglia gialla dopo la cronoscalata, il Tour de France è a un passo! - nonnobb10 : RT @Eurosport_IT: L'ultima passerella per Tadej Pogacar ?????? E' ufficialmente cominciata la tappa conclusiva del Tour de France 2020 ????????… -