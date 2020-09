Tour de France 2020 | a Parigi successi di Pogacar e Bennett

(Di domenica 20 settembre 2020) Tadejvince ilde. La ventunesima tappa a Sam. 5° Elia Viviani.(FRANCIA) – Trionfo di Tadejalde. Dopo aver conquistato la Maglia Gialla nella penultima frazione, lo sloveno ha potuto festeggiare la sua prima grande vittoria a. Con lui sul podio il connazionale Primoz Roglic e l’australiano Richie Porte. E’ stato undominato dal portacolori della UAE Emirates visto che ha conquistato anche la Maglia Bianca e la Maglia a Pois. Una Grande Boucle sottotono, invece, per i colori italiani che non sono riusciti a conquistare nessuna vittoria. L’unica nota lieta è ...

Eurosport_IT : Buonanotte con...Tadej Pogacar ?????? Ecco come il 21enne sloveno ha vinto il Tour de France strappando la maglia gia… - Eurosport_IT : TADEJ #POGACAR: UN FENOMENO!!!!!!! ?????? VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS!!! Segui il li… - LiaCapizzi : La storia nella Storia. Ore 18.11: Il 'ragazzino' Pogacar vince il Tour de France su bici Colnago. Ore 19 a Cambiag… - OA_Sport : Tristezza per la fine del Tour de France? Ora una super scorpacciata: Mondiali, Giro d’Italia, Classiche, Vuelta - StreetNews24 : Ultima tappa a Bennett -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Vittoria in maglia verde per il re delle volate di questo Tour, davanti a Pedersen e Sagan. Quinto Viviani, Pogacar re del Tour a 21 anni Meritata vittoria per Sam Bennett sui Campi Elisi, un doppio s ...PARIGI. Apoteosi per il giovane sloveno Tadej Pogacar, 22 anni domani, che oggi è stato proclamato vincitore del 107° Tour de France al termine della 21a e ultima tappa, conclusasi come ormai tradizio ...(afp) (ansa) (ansa) (ansa) (ansa) (ansa) (ansa) (afp) (afp) (afp) (afp) (afp) (afp) (afp) (afp) (reuters) (reuters) (afp) ...