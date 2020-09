Tottenham, occhi su Lingard del Manchester United (Di domenica 20 settembre 2020) Il Tottenham punta Jesse Lingard del Manchester United: il centrocampista è una richiesta di José Mourinho Il Tottenham non intende fermarsi dopo l’acquisto di Gareth Bale dal Real Madrid. La società di Premier League ha messo nel mirino anche Jesse Lingard del Manchester United. Come riportato da numerose fonti inglesi, gli Spurs vorrebbero accontentare il tecnico José Mourinho. Al momento, però, non è in corso alcuna trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Ilpunta Jessedel: il centrocampista è una richiesta di José Mourinho Ilnon intende fermarsi dopo l’acquisto di Gareth Bale dal Real Madrid. La società di Premier League ha messo nel mirino anche Jessedel. Come riportato da numerose fonti inglesi, gli Spurs vorrebbero accontentare il tecnico José Mourinho. Al momento, però, non è in corso alcuna trattativa. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham occhi Tottenham, occhi su Lingard del Manchester United Calcio News 24 Calciomercato Tottenham: Bale è tornato (UFFICIALE)

Si era vociferato da un po’ il possibile ritorno di Gareth Bale in casa propria, quello al Tottenham, in questa sessione di calciomercato. Il club di Londra ci è riuscito, riportando al popolo degli S ...

Premier League LIVE

Parte oggi la seconda giornata di Premier League, con l'Everton di Carlo Ancelotti, uscito vittorioso dalla sfida contro il Tottenham di Mourinho, che attende i ...

Noni Madueke, il nuovo fenomeno del PSV che ha seguito l'esempio di Sancho

Il 18enne sta stupendo tutti in Eredivisie, dopo aver lasciato il Tottenham e l'Inghilterra per cercare fortuna da titolare. Non è un certo un segreto: un numero sempre crescente di giovani calciatori ...

