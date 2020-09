Torino, incendio in condominio: evacuato il palazzo (Di domenica 20 settembre 2020) incendio a Torino in un condominio. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno evacuato tutte le persone che si trovavano all’interno del palazzo Paura a Torino per un incendio in un condominio in via Bricca 33. Nel palazzo si trovavano 15 persone, evacuate dai vigili del fuoco con l’aiuto del cestello dell’autoscala. I pompieri hanno … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 settembre 2020)in un. Gli uomini dei vigili del fuoco hannotutte le persone che si trovavano all’interno delPaura aper unin unin via Bricca 33. Nelsi trovavano 15 persone, evacuate dai vigili del fuoco con l’aiuto del cestello dell’autoscala. I pompieri hanno … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

