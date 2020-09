(Di domenica 20 settembre 2020) All'intervallo su, l'ex attaccante ora opinionista Simoneha commentato il primo tempo: "Ilchiude molto al centro, concede alsolo spazio sugli esterni; ha un attacco piccolo e non può cr ...

sscalcionapoli1 : Tiribocchi a DAZN: “Il Parma manda il Napoli sull’esterno perché gli azzurri non possono crossare” - tuttonapoli : Tiribocchi a DAZN: 'Il Parma manda il Napoli sull'esterno perché gli azzurri non possono crossare' -

Ultime Notizie dalla rete : Tiribocchi DAZN

Tutto Napoli

All'intervallo su DAZN, l'ex attaccante ora opinionista Simone Tiribocchi ha commentato il primo tempo: "Il Parma chiude molto al centro, concede al Napoli solo spazio sugli esterni perché ha un attac ...Il Parma di Liverani ospita il Napoli di Gattuso nel lunch match della 1ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il lunch match della 1ª giornata di Serie A mette di fronte il P ...Parma Napoli streaming – Non si può parlare di lunga attesa, ma per i grandi appassionati di calcio è stata comunque troppa: questo weekend torna finalmente la Serie A con i club rinvigoriti dagli acq ...