TikTok, il divieto di utilizzo negli Usa slitta al 27/9. Oracle e Walmart pronte a prendere il controllo. Trump "benedice"

slittano di una settimana, al 27 settembre, le restrizioni americane su TikTok, social made in China di brevi video che sta spopolando, soprattutto tra i più giovani. La notizia arriva dal Dipartimento del Commercio, che sottolinea come lo slittamento del divieto di download dell'app sia stato deciso su indicazione del presidente Usa Donald Trump. Lo stop sarebbe dovuto già scattare nelle prossime ore, nella notte fra domenica e lunedì. Ma in seguito alle trattative in corso e alla benedizione all'intesa con Oracle e Walmart, è stato deciso un rinvio. Secondo la Casa Bianca TikTok, che fa capo alla cinese Bytedance, sarebbe un pericolo per la sicurezza nazionale e avrebbe comunicato a Pechino dati relativi agli utenti americani.

