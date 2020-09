“The Terminal”, la storia che ha ispirato Spielberg (Di domenica 20 settembre 2020) Merhan Karimi Nasseri, l’uomo che ha ispirato The Terminal – Photo Credits: tricurioso.comThe Terminal è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2004. E’ la terza collaborazione tra due pilastri del cinema statunitense e mondiale, il regista Steven Spielberg e l’attore Tom Hanks. Racconta la storia di Viktor Navorski (Hanks), un cittadino di un fantomatico paese dell’est Europa, Krakozhia. L’uomo si ritrova costretto a vivere per mesi nell’aeroporto John F. Kennedy International di New York. Questo perché, proprio mentre lui è in viaggio per gli Stati Uniti, nel suo paese avviene un colpo di stato. A causa di ciò, Viktor si ritrova senza una nazionalità riconosciuta internazionalmente. Non può, di conseguenza, né entrare in suolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Merhan Karimi Nasseri, l’uomo che haThe Terminal – Photo Credits: tricurioso.comThe Terminal è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2004. E’ la terza collaborazione tra due pilastri del cinema statunitense e mondiale, il regista Stevene l’attore Tom Hanks. Racconta ladi Viktor Navorski (Hanks), un cittadino di un fantomatico paese dell’est Europa, Krakozhia. L’uomo si ritrova costretto a vivere per mesi nell’aeroporto John F. Kennedy International di New York. Questo perché, proprio mentre lui è in viaggio per gli Stati Uniti, nel suo paese avviene un colpo di stato. A causa di ciò, Viktor si ritrova senza una nazionalità riconosciuta internazionalmente. Non può, di conseguenza, né entrare in suolo ...

