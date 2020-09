Thailandia, la spazzatura ritorna per posta ai turisti maleducati (Di domenica 20 settembre 2020) La spazzatura torna sempre. E ti arriva anche a casa. Il parco thailandese di Khao Yai, non lontano da Bangkok, è pronto a rimandare al mittente i rifiuti lasciati dai turisti indisciplinati. Se non smetteranno di gettare rifiuti nella riserva, la Thailandia glieli rimanderà. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 settembre 2020) La spazzatura torna sempre. E ti arriva anche a casa. Il parco thailandese di Khao Yai, non lontano da Bangkok, è pronto a rimandare al mittente i rifiuti lasciati dai turisti indisciplinati. Se non smetteranno di gettare rifiuti nella riserva, la Thailandia glieli rimanderà.

