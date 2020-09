Terremoto, paura in Sicilia: scossa avvertita a Messina [DETTAGLI, DATI e MAPPE] (Di domenica 20 settembre 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita alle 17:15 in Sicilia, dalla popolazione dell’area di Messina. Secondo i DATI ufficiali INGV si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.0, localizzato a 2 km NW Furnari (Messina), ad una profondità di 6 km. L’evento è stato preceduto da lievi scosse nella medesima area: di seguito la tabella INGV. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-09-20 17:15:17 ML 3.0 2 km NW Furnari (ME) 7 38.12 15.11 2020-09-20 16:50:07 ML 0.8 3 km NE Basicò (ME) 7 38.08 15.09 2020-09-20 16:43:44 ML 0.7 2 km E Basicò (ME) 7 38.07 15.08 2020-09-20 16:32:29 ML 2.0 2 km NW Tripi (ME) 7 38.06 15.09 L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Unadiè stataalle 17:15 in, dalla popolazione dell’area di. Secondo iufficiali INGV si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.0, localizzato a 2 km NW Furnari (), ad una profondità di 6 km. L’evento è stato preceduto da lievi scosse nella medesima area: di seguito la tabella INGV. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-09-20 17:15:17 ML 3.0 2 km NW Furnari (ME) 7 38.12 15.11 2020-09-20 16:50:07 ML 0.8 3 km NE Basicò (ME) 7 38.08 15.09 2020-09-20 16:43:44 ML 0.7 2 km E Basicò (ME) 7 38.07 15.08 2020-09-20 16:32:29 ML 2.0 2 km NW Tripi (ME) 7 38.06 15.09 L'articolo ...

