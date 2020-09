Teo Mammucari e Rudy Zerbi, infiammanoTu si que vales: volano parole grosse (Di domenica 20 settembre 2020) volano gli stracci a Tu si que vales, nel talent di Canale 5 Rudy Zerbi e Teo Mammucari danno spettacolo, tra i ude una lite furiosa. Rudy Zerby e Teo Mammucar Fonte Foto Twitter e InstagramLa puntata di Tu si que vales, andata in onda sabato 19 settembre 2020, passerà sicuramente alla storia del talant. Le discussioni dei giudici in merito alle esibizioni sono all’ordine del giorno ma questa volta sono volati veramente gli stracci, protagonisti di questo accesso scambio sono Mammuccari e Zerbi: ma cosa ha scatenato il tutto? Rudy Zerbi e Teo Mammucari, lite furiosa in diretta Tv Fonte: Facebook (@tusiquevalesufficiale)Nella puntata di Tu si que ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020)gli stracci a Tu si que, nel talent di Canale 5e Teodanno spettacolo, tra i ude una lite furiosa.Zerby e Teo Mammucar Fonte Foto Twitter e InstagramLa puntata di Tu si que, andata in onda sabato 19 settembre 2020, passerà sicuramente alla storia del talant. Le discussioni dei giudici in merito alle esibizioni sono all’ordine del giorno ma questa volta sono volati veramente gli stracci, protagonisti di questo accesso scambio sono Mammuccari e: ma cosa ha scatenato il tutto?e Teo, lite furiosa in diretta Tv Fonte: Facebook (@tusiqueufficiale)Nella puntata di Tu si que ...

infoitcultura : Tu si que vales, mai visto prima: rissa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. 'Non ti azzardare', 'Dillo a tua sorella':… - SmorfiaDigitale : Zerbi a Mammucari: Parla di maghi, di musica no , Teo: Dillo a tuo fratello, ho ... - zazoomblog : Tu sì que vales lite accesa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari: Parla di maghi e non di musica! Questo lo dici a… - infoitcultura : Tu sì que vales, lite Mammucari-Zerbi. Teo: “Un curriculum ce l’ho” - infoitcultura : Zerbi a Mammucari: “Parla di maghi, di musica no”, Teo: “Dillo a tuo fratello, ho un curriculum” -