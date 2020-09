Tennis | Internazionali d' Italia | la Halep si prende la terza finale a Roma | ciao Muguruza

(Di domenica 20 settembre 2020) Finalmente gli applausi. La gente non è molta, non può esserlo,, ma si fa comunque sentire, riportando a questiun po' di normalità. Tutti indossano le mascherine e rispettano il ...

Tornano gli applausi in tribuna agli Internazionali Open Bnl d'Italia. Sono poco meno di un migliaio gli spettatori che hanno fatto ingresso oggi al Centrale del tennis del Foro Italico in occasione d ...Non solo gli stadi di serie A, ma anche il tennis apre agli spettatori. Agli Internazionali d'Italia a Roma, nella domenica dedicata alle semifinali del tabellone maschile e femminile e per il lunedì ...«Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte l competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispettera ...