Il protagonista di Tenet, John David Washington ha ammesso di non essere ancora in grado di spiegare a pieno il significato del film di Christopher Nolan. Nonostante sia l'attore protagonista di Tenet, John David Washington ha detto di non essere ancora in grado di spiegare fino in fondo il significato del nuovo film diretto da Christopher Nolan, giudicato "troppo confuso" dalla maggior parte della critica. Alla fine del mese scorso esordiva al cinema Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. A quasi quattro settimane di distanza, chi ha avuto modo di vedere l'ultima fatica del cineasta britannico, continua ad avere ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: neanche John David Washington riesce a spiegare il significato del film - ilgobbohotmail1 : @GianniVEVO2021 Non ha neanche risposto ad un mio tweet dove insinuavo che la colonna sonora di Tenet, di Göransson… - vocediperlarosa : mi fa malissimo la testa in questo momento e non riuscirei a dire qualche parola su Tenet neanche volendo. wow. - sofiaricci95 : Ho visto Tenet e mi sento come dopo le prime lezioni di matematica al primo anno di uni: talmente confusa da non sa… - bastillesqueen : Ho visto Tenet e non ci ho capito veramente una minchia. Non ho capito neanche di cosa stavamo parlando... -

