Superbike | GP Catalogna | Davies vince gara-2 davanti alle Yamaha

(Di domenica 20 settembre 2020) Chaztorna alla vittoria conquistando-2 dinel GP di. Seconda posizione per Michael Van Der Mark, terzo lo statunitense Garrett Gerloff in grande spolvero. Ancora due ...

Chaz Davies ha vinto gara-2 la terz'ultima tappa del Mondiale di #Superbike sul Circuit de #Catalunya

Si sparigliano le carte in Superbike, ma a comandare il gioco è sempre Jonathan Rea. A Barcellona, infatti, il nordirlandese ha gestito il suo vantaggio in classifica con un quarto posto preso senza r ...Chaz Davies ha vinto gara-2 del Gran Premio di Catalogna del mondiale Superbike, terz'ultima tappa del Mondiale di Superbike andata in scena sui su 20 giri del Circuit de Catalunya (92,540 chilometri) ...Un successo di qualità. Gara-2 del GP della Catalogna 2020, terzultimo round del Mondiale di Superbike, che parla gallese grazie alla vittoria di Chaz Davies. L’alfiere di casa Ducati parte, mette la ...