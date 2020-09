Stranger Things 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 20 settembre 2020) Gran parte del pubblico di Netflix sta aspettando con ardore l’uscita della nuova stagione di una serie tv che ha affascinato persone di tutte le età: stiamo parlando di Stranger Things. Inizialmente il quarto capitolo dello show era previsto per l’autunno di quest’anno, ma le riprese hanno subito forti ritardi per poi essere sospese in corso di azione a marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Il 28 settembre il ciak dovrebbe ricominciare, ma è probabile che non vedremo il nuovo ciclo di episodi prima del 2021. In ogni caso sulla piattaforma di Netflix al momento sono presenti le prime tre stagioni: chiunque vorrà recuperare il titolo potrà tranquillamente farlo collegandosi al sito e selezionando la serie tv dal catalogo.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 20 settembre 2020) Gran parte del pubblico di Netflix sta aspettando con ardore l’uscita della nuova stagione di unatv che ha affascinato persone di tutte le età: stiamo parlando di. Inizialmente il quarto capitolo dello show era previsto per l’autunno di quest’anno, ma le riprese hanno subito forti ritardi per poi essere sospese in corso di azione a marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Il 28 settembre il ciak dovrebbe ricominciare, ma è probabile che non vedremo il nuovo ciclo di episodi prima del 2021. In ogni caso sulla piattaforma di Netflix al momento sono presenti le prime tre stagioni: chiunque vorrà recuperare il titolo potrà tranquillamente farlo collegandosi al sito e selezionando latv dal catalogo.Segui Termometro Politico su Google ...

