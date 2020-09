Stelle manzanesi | premiate 12 eccellenze dello sport regionale

(Di domenica 20 settembre 2020) Una festa per celebrare i più bei valorie dodici riconoscimenti per altrettantedel territorio che si sono distinte per carriera, talento e premi ricevuti sul campo. Ieri sera ...

ildiscorso : STELLE MANZANESI, l’evento che premia 12 eccellenze dello sport regionale – SABATO 19 settembre, ore 20.30 - ENRICOLIOTTI : STELLE MANZANESI, l’evento che premia 12 eccellenze dello sport regionale – SABATO 19 settembre, ore 20.30 - mmmi_it : RT @euroregionenews: Stelle Manzanesi. Il 19 settembre riconoscimenti a 12 eccellenze dello sport friulano... - euroregionenews : Stelle Manzanesi. Il 19 settembre riconoscimenti a 12 eccellenze dello sport friulano... -

Ultime Notizie dalla rete : Stelle manzanesi

UdineToday

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...La premiazione ufficiale si terrà sabato 19 settembre. A presentare la serata lo scrittore e giornalista Edi Fabris e Patrick Stacco, consigliere comunale di Manzano e storico ideatore della manifesta ...