SSP600 Catalunya | Locatelli vince Gara 2 e si laurea Campione

Missione compiuta: suona l'inno di Mameli in Catalunya per rendere omaggio ad Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros), nuovo Campione del Mondo della Supersport, con ben quattro gare d'anticipo. Dopo la ...

Sembrava di assistere ad una Superpole inusuale, rispetto a quelle viste sino a Teruel. A Barcellona i piloti della Supersport 600 hanno definito la giglia di partenza, per due gare da distribuirsi sa ...

A Barcellona, dove ci sarà il debutto del team Bardahl Evan Bros, Andrea Locatelli avrà la possibilità di laurearsi Campione del Mondo Quello del Circuit de Barcelona-Catalunya sarà un debutto quasi a ...

