Spopola il Banana Eyes | la nuova tendenza per uno sguardo glamour!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 settembre 2020) Ecco laper stendere l’ombretto e ottenere unoglamour:il! Questo metodo in realtà è una rivisitazione in chiave moderna del look anni ’60 e consente di ottenere un trucco occhi originale e particolarissimo, che conquisterà anche le più tradizionaliste e scettiche. Curiose? Iniziamo! Ma prima, alcuni consigli di massima per un aspetto mozzafiato sempre! Trucco occhi: consigli di base! Se è grazie all’hadow che è possibile modulare il proprio look in modo tale che rispecchi la personalità e veicoli un’immagine accattivante, è vero anche che l’effetto finale è determinato dalla tipologia di sfumatura adottata. Per questo dovete, ...