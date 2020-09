Spezia, Gyasi: «La Serie A è un sogno che si avvera» (Di domenica 20 settembre 2020) Emmanuel Gyasi ha parlato dopo l’amichevole contro la Pistoiese Il campionato non è ancora iniziato per lo Spezia visto il rinvio della partita con l’Udinese, ma i bianconeri hanno giocato un’amichevole contro la Pistoiese. Al termine della partita, ai canali ufficiali del club ha parlato l’attaccante Emmanuel Gyasi. «La Serie A è un sogno che si avvera e ancora faccio fatica a crederci, già da lunedì ci concentreremo sull’esordio con l’obiettivo di fare punti. I nuovi sono ragazzi forti e di prospettiva che possono darci una grossa mano. Piccoli ha fatto una buonissima prestazione e credo farà bene in questa stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Emmanuelha parlato dopo l’amichevole contro la Pistoiese Il campionato non è ancora iniziato per lovisto il rinvio della partita con l’Udinese, ma i bianconeri hanno giocato un’amichevole contro la Pistoiese. Al termine della partita, ai canali ufficiali del club ha parlato l’attaccante Emmanuel. «LaA è unche sie ancora faccio fatica a crederci, già da lunedì ci concentreremo sull’esordio con l’obiettivo di fare punti. I nuovi sono ragazzi forti e di prospettiva che possono darci una grossa mano. Piccoli ha fatto una buonissima prestazione e credo farà bene in questa stagione». Leggi su Calcionews24.com

