'Sotto la sedia': Peppino Di Stefano racconta la sua carriera da arbitro internazionale di tennis. I tornei in tutto il mondo, le coppe ... (Di domenica 20 settembre 2020) È partito dalla sua Capri e ha arbitrato i tornei simbolo del tennis mondiale: il Roland Garros a Parigi, gli Us Open di New York, gli Internazionali d'Italia di Roma, incrociando atleti mitici come ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) È partito dalla sua Capri e ha arbitrato isimbolo delmondiale: il Roland Garros a Parigi, gli Us Open di New York, gli Internazionali d'Italia di Roma, incrociando atleti mitici come ...

leggoit : “Sotto la sedia”: Peppino Di Stefano racconta la sua carriera da arbitro internazionale di tennis. I tornei in tutt… - duesoli : RT @VittorioCataldi: Ma tu, a dispetto della pioggia e dei venti, insisti sotto la tua lampada, su questa sedia dura, per lasciare qualcosa… - ottopagine : Tennis, 'Sotto la sedia': Peppino Di Stefano racconta #Capri - janjangvu : ME STO A PISCIÀ SOTTO COMUNQUE QUESTO HA INIZIATO A BALLÀ SULLA SEDIA SENZA VOLUME - GeaPilato : RT @pieroomega: @GeaPilato Si svegliano di soprassalto, sentendosi mancare la sedia da sotto il culo, e cominciano a blaterare di Democrazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto sedia Tennis, "Sotto la sedia": Peppino Di Stefano racconta Ottopagine