Solo parole | zero idee | Formigoni spiega come Conte sprecherà i denari europei

(Di domenica 20 settembre 2020) È sufficiente notare che termine usano, diverso da quello usato da tutti gli altri, per capire l'ennesima confusione che regna sovrana nel governo rossogiallo, che insiste anche nei documenti ufficiali a chiamare Recovery Fund quello che in Europa tutti ormai indicano col termine corretto Next Generation Eu. Un nome che è stato scelto da mesi dalla Commissione europea per sottolineare con forza un concetto chiave: stiamo prendendo a prestito dalle generazioni future ingentissime risorse per affrontare i problemi generati dal Covid. E abbiamo il dovere nondi usarle al meglio, ma anche di fare in modo che generino un ritorno positivo per le prossime generazioni, che quelle risorse dovranno restituire. Non sembra proprio che questa consapevolezza sia presente nei nostri governanti, anzi, improvvisazione e incapacità continuano a dominare. Il ...