Serie C | parla Gravina | “Stadi aperti anche nelle serie minori”

(Di domenica 20 settembre 2020) Per alcune squadre diA (vedi Milan, Parma, Sassuolo ecc) è già arrivato il via libera da parte di Lega Calcio e Regioni per riportare il pubblico negli stadi già dalla prima giornata di campionato. Pubblico che ovviamente sarà molto limitato, sidi massimo 1000 spettatori privilegiati per partita. Ora si aspetta solo che le stesse misure vengano attuateper leminori, a partire daB eC. Non solo il calcio,altri sport tipo la NFL si sono già riattivati per riportare il pubblico negli stadi. CREDIT: Getty ImagesIn questo senso si è espresso Gabriele, presidente della Federcalcio italiana: ...

9.45 - Turbolenze Napoli-Roma per Milik - Tutto si è arenato, fase di stallo nell'affare sull'asse Napoli-Roma-Torino. Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus sembravano cosa ormai fatta ...Impossibile che Turkyilmaz resti in Serie C, dove pure il Bologna ripartirà ... "Quando sono arrivato in Italia mi parlavano come se fossi uno straniero che veniva chissà da dove. Lo facevano in un ...Roma, 19 settembre 2020 - Stadi aperti per tutte le partite di Serie A da domani, con la limitazione di un massimo di ingressi di mille persone. E' stato stabilito durante l'incontro organizzato dal m ...